03.04 16:48 MIGnews.com

СКР сообщил только об одном взрыве в петербургском метро

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел один взрыв. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.По предварительным данным ведомства, бомба сработала 3 апреля около 14:40 московского времени.Ранее ряд источников сообщал, что взрывов было два: на "Технологическом институте" и "Сенной площади".По поручению председателя СК уголовное дело принято к производству главным управлением по расследованию особо важных дел. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Петербург отправлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК.По последним данным, погибли 12 человек. По одним данным пострадавших более 50 ранен, по другим – 25. Среди пострадавших есть дети.В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро. Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга и в аэпорту Пулково.Между тем, по данным "Фонтанки", еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания".