Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












фото из соцсети 03.04 16:48   MIGnews.com

СКР сообщил только об одном взрыве в петербургском метро

В вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел один взрыв. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

По предварительным данным ведомства, бомба сработала 3 апреля около 14:40 московского времени.

Ранее ряд источников сообщал, что взрывов было два: на "Технологическом институте" и "Сенной площади".

По поручению председателя СК уголовное дело принято к производству главным управлением по расследованию особо важных дел. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Петербург отправлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

По последним данным, погибли 12 человек. По одним данным пострадавших более 50 ранен, по другим – 25. Среди пострадавших есть дети.

В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро. Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга и в аэпорту Пулково.

Между тем, по данным "Фонтанки", еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания".




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:18
Лапид представил план по борьбе с коррупцией
18:08
НАК уточнил число погибших в результате взрыва
17:50
Предполагаемый террорист из метро Питера попал на видео
17:45
#Питердержись: соцсети соболезнуют, транспорт бесплатный
17:29
Израильского бизнесмена арестовали в Перу
17:27
НАК: на "Площади Восстания" была неразорвавшаяся бомба
17:13
На место теракта прибыл губернатор Георгий Полтавченко
16:51
На КПП предотвращена контрабанда гидрокостюмов для ХАМАС
16:40
Медведев выразил соболезнования в связи со взрывом в метро
16:35
Эрдоган: турки должны бросить вызов "внукам нацизма"
16:33
Меры безопасности на всех вокзалах и в аэропорту усилены
16:24
В Петербурге погибли 12 человек, найдены фрагменты тел
16:20
Эвакуация пассажиров из петербургского метро завершена
16:12
Аэропорт Пулково в Питере закрыт после взрывов в метро
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus