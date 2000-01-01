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kremlin.ru 03.04 16:40   MIGnews.com

Медведев выразил соболезнования в связи со взрывом в метро

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Кроме того, премьер-министр поручил министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Пучкову и главе Минздрава Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве.

"Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру по чрезвычайным ситуациям и министру здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в Санкт-Петербурге. Глава правительства поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой при возникновении необходимости предпринять дополнительные меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим с привлечением всех возможностей, имеющихся в распоряжении Минздрава", – сообщили в пресс-службе.

На станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремели взрывы. 10 человек погибло, еще более 50 получили ранения, заявил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро. Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга и в аэпорту Пулково.

Между тем, по данным "Фонтанки", еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания".
Президент России Владимир Путин не исключил версию теракта. Он отметил, что сейчас рассматриваются различные версии – как бытовые, так и криминальные, связанные с проявлением террора.




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