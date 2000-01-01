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скриншот с видео YouTube 03.04 16:33   MIGnews.com

Меры безопасности на всех вокзалах и в аэропорту усилены

Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга и в аэропорту Пулково, передает "Фонтанка"
Усилены наряды на пропускных пунктах всех узлов пассажирских перевозок. Поезда следуют по разсписанию.

Аэропорт Северной столицы работает в усиленном режиме досмотра, но все рейсы прибывают и отправляются по расписанию, возможны незначительные задержки. Досмотр усилен на входной и предполетной зоне.

Ранее сообщалось о закрытии аэропорта "Пулково".

На станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремели взрывы. 10 человек погибло, еще более 50 получили ранения, заявил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро.

Между тем, по данным "Фонтанки", еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания".

Президент России Владимир Путин не исключил версию теракта. Он отметил, что сейчас рассматриваются различные версии – как бытовые, так и криминальные, связанные с проявлением террора.




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