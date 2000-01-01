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03.04 16:51   MIGnews.com

На КПП предотвращена контрабанда гидрокостюмов для ХАМАС

Сотрудники Управления пограничных переходов министерства обороны предотвратили попытку незаконного ввоза партии гидрокостюмов в Газу. Инцидент произошел в понедельник, 3 апреля на КПП "Керем Шалом".

Предположительно, костюмы предназначались террористическим элементам в секторе, в том числе и для "морских коммандос" ХАМАС.

В министерстве обороны сообщили, что гидрокостюмы были спрятаны в партии спортивной одежды, привезенной из-за границы.
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