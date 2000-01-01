03.04 16:51 MIGnews.com

На КПП предотвращена контрабанда гидрокостюмов для ХАМАС

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Сотрудники Управления пограничных переходов министерства обороны предотвратили попытку незаконного ввоза партии гидрокостюмов в Газу. Инцидент произошел в понедельник, 3 апреля на КПП "Керем Шалом".Предположительно, костюмы предназначались террористическим элементам в секторе, в том числе и для "морских коммандос" ХАМАС.В министерстве обороны сообщили, что гидрокостюмы были спрятаны в партии спортивной одежды, привезенной из-за границы.