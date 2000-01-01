03.04 16:24 MIGnews.com

В Петербурге погибли 12 человек, найдены фрагменты тел

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По сообщениям в российских социальных сетях, в результате теракта в метро в Петербурге погибли 12 человек.Восемь тел найдены в вагоне, два — на станции, два — в туннеле. Кроме того, сотрудники экстренных служб нашли фрагменты тел. О гибели 12 человек сообщает также LifeNews.Власти города сообщили о том, что в больницах находится 25 раненных, среди них - один ребенок. Часть раненных была эвакуирована вертолетами.