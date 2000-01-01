03.04 16:20 MIGnews.com

Эвакуация пассажиров из петербургского метро завершена

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Эвакуация пассажиров из петербургского метро завершена, заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала Россия 24.Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, взрывотехники и следователи."Все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан принимаются. Сделаем все для того, чтобы не допустить возможных повторных взрывов и каких-то других противоправных действий", – заявил Пржездомский.На станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремели взрывы. 10 человек погибло, еще более 50 получили ранения, заявил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро.Между тем, по данным "Фонтанки", еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания".Президент России Владимир Путин не исключил версию теракта. Он отметил, что сейчас рассматриваются различные версии – как бытовые, так и криминальные, связанные с проявлением террора.