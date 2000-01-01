Аэропорт Пулково в Питере закрыт после взрывов в метро
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт после того, как в метро прогремело два взрыва. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.
Отмечается, что большинство рейсов возвращается в московские воздушные гавани.
На станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремели взрывы. 10 человек погибло, еще более 50 получили ранения, заявил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.
В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро.
Президент России Владимир Путин не исключил версию теракта. Он отметил, что сейчас рассматриваются различные версии – как бытовые, так и криминальные, связанные с проявлением террора.