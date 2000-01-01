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фото из соцсети 03.04 16:07   MIGnews.com

СМИ: На "Площади Восстания" нашли неразорвавшуюся бомбу

На станции Петербургского метрополитена "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство. Сейчас его обезвреживают. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на источники.

На станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремели взрывы. 10 человек погибло, еще более 50 получили ранения, заявил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро.

Президент России Владимир Путин не исключил версию теракта. Он отметил, что сейчас рассматриваются различные версии – как бытовые, так и криминальные, связанные с проявлением террора.




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