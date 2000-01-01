03.04 16:07 MIGnews.com

СМИ: На "Площади Восстания" нашли неразорвавшуюся бомбу

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На станции Петербургского метрополитена "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство. Сейчас его обезвреживают. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на источники.На станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремели взрывы. 10 человек погибло, еще более 50 получили ранения, заявил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро.Президент России Владимир Путин не исключил версию теракта. Он отметил, что сейчас рассматриваются различные версии – как бытовые, так и криминальные, связанные с проявлением террора.