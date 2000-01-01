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Nakonu.com
03.04 15:53 MIGnews.com
Перекрыта часть Невского проспекта
Пользователи социальных сетей сообщают о масштабной эвакуации людей и о том, что экстренные службы перекрыли часть Невского проспекта.
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