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Швеция: еврейский центр закроется из-за антисемитских угроз | Фото: Thinkstock03.04 15:55   MIGnews.com

Швеция: еврейский центр закроется из-за антисемитских угроз

Здание Еврейского центра в Швеции решили закрыть из-за соображений безопасности, связанных с рядом недавних угроз, как сообщают местные СМИ. Еврейская ассоциация (Judisk föreningen) в городе Умео перед тем как принять данное решение, получила множество угрожающих электронных писем.

Также здание еврейского центра пострадало от рук вандалов. Неизвестные нарисовали на стене центра свастику и граффити с надписями, такими как : "Мы знаем, где вы живете", пишет издание The Local.

В воскресенье, 2 апреля, ассоциация провели совещание, на котором все члены согласились закрыть здание и приостановить деятельность еврейского центра.
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