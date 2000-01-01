03.04 15:55 MIGnews.com

Швеция: еврейский центр закроется из-за антисемитских угроз

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Здание Еврейского центра в Швеции решили закрыть из-за соображений безопасности, связанных с рядом недавних угроз, как сообщают местные СМИ. Еврейская ассоциация (Judisk föreningen) в городе Умео перед тем как принять данное решение, получила множество угрожающих электронных писем.Также здание еврейского центра пострадало от рук вандалов. Неизвестные нарисовали на стене центра свастику и граффити с надписями, такими как : "Мы знаем, где вы живете", пишет издание The Local.В воскресенье, 2 апреля, ассоциация провели совещание, на котором все члены согласились закрыть здание и приостановить деятельность еврейского центра.