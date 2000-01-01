03.04 15:37 MIGnews.com

Число погибших при взрывах метро возросло до 10

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Число погибших при двух взрывах в метрополитене Санкт-Петербурга на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт" возросло до 10. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС. При этом по предварительным данным, пострадавших более 50.По данным РИА Новости, среди пострадавших есть дети. Пока их количество, их имена на данный момент не известны.До этого сообщалось о 7 пострадавших.Между тем, Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что мощность взрывов в петербургском метро была относительно небольшой – по 200-300 гр в тротиловом эквиваленте.