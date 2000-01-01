Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 03.04 15:37   MIGnews.com

Число погибших при взрывах метро возросло до 10

Число погибших при двух взрывах в метрополитене Санкт-Петербурга на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт" возросло до 10. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС. При этом по предварительным данным, пострадавших более 50.

По данным РИА Новости, среди пострадавших есть дети. Пока их количество, их имена на данный момент не известны.

До этого сообщалось о 7 пострадавших.





Между тем, Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что мощность взрывов в петербургском метро была относительно небольшой – по 200-300 гр в тротиловом эквиваленте.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:40
Медведев выразил соболезнования в связи со взрывом в метро
16:35
Эрдоган: турки должны бросить вызов "внукам нацизма"
16:33
Меры безопасности на всех вокзалах и в аэропорту усилены
16:24
В Петербурге погибли 12 человек, найдены фрагменты тел
16:20
Эвакуация пассажиров из петербургского метро завершена
16:12
Аэропорт Пулково в Питере закрыт после взрывов в метро
16:07
СМИ: На "Площади Восстания" нашли неразорвавшуюся бомбу
15:59
Взрывы в Петербурге: первые свидетельства очевидцев
15:55
Швеция: еврейский центр закроется из-за антисемитских угроз
15:53
Перекрыта часть Невского проспекта
15:47
Все станции метро в Петербурге закрыты
15:24
Появилось видео с места взрывов в метро Питера
15:20
Открыто самое важное и самое дорогое шоссе Израиля
15:09
Гидеон Саар возвращается в политическую жизнь
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus