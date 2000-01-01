03.04 15:24 MIGnews.com

Появилось видео с места взрывов в метро Питера

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На станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт- Петербурге прогремели взрывы.В соцсетях появляются видео и фото с места происшествия.Очевидцы заявляют о пострадавших. Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, как минимум семь человек получили ранения.Между тем, Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что мощность взрывов в петербургском метро была относительно небольшой – по 200-300 гр в тротиловом эквиваленте.