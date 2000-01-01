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`ВКонтакте` 03.04 15:07   MIGnews.com

Теракты на двух станциях метро в Петербурге

Взрыв прогремел на станциях "Сенная" и "Технологический институт" "синей" ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие, сообщил источник в правоохранительных органах города.

По первоначальной информации, пострадали десять человек.

Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщает о 10 погибших в результате взрыва, агентство РИА Новости также со ссылкой на источники сообщает о таком же количестве пострадавших.

По некоторым данным, еще один взрыв произошел на соседней станции "Технологический институт", однако официально эта информация не подтверждена. На данный момент для входа и выхода пассажиров уже закрыты семь станций петербургского метрополитена.

Источник агентства Интерфакс утверждает, что этим предметом могло быть самодельное взрывное устройство. Собеседник агентства не исключил, что оно было начинено поражающими элементами.

Портал "Петербургский Дневник" сообщает о закрытии девяти станций метро. Как сообщили "ПД" в петербургской подземке, закрыты станции "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор", "Маяковская" и "Площадь Восстания".
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