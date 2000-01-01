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Массовые чистки в Турции: более 45000 человек под стражей | Фото: Thinkstock03.04 14:53   MIGnews.com

Массовые чистки в Турции: более 45000 человек под стражей

Министр внутренних дел Турции заявил, что 47155 человек остаются под стражей после массовых зачисток, совершенных властями после неудачного военного переворота в 2016 году.

Сулейман Сойлу объявил по местному телевидению, что 113 260 человек - по сообщениям, члены незаконного исламского движения Гюлена - были арестованы после попытки государственного переворота, в результате которого погибли 249 человек, согласно турецкому агентству Анадолу.

"Среди задержанных 10 732 полицейских, 7 643 военнослужащих и 168 генералов. 2,575 - судьи и прокуроры. 26177 являются гражданскими лицами, 208 – работниками местных администраций", - сказал министр.

Сойлу отметил, что 23 861 человек были освобождены, 41 499 были условно освобождены и находятся под наблюдением. Он сказал, что 863 подозреваемых остаются на свободе.

Гюлен, которого Турция хочет экстрадировать из Соединенных Штатов, чтобы он мог также предстать перед судом, отрицает какую-либо причастность к перевороту.
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