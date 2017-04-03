03.04 12:40 MIGnews.com

Волна убийств в Галилее: Женщину расстреляли в машине

#فيديو مقتل شابة (35 عاما) باطلاق نار في قرية الرامة بالداخل الفلسطيني المحتل . pic.twitter.com/zyw43oKOaO — 48 الإخبارية (@48nnews) April 3, 2017

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Продолжается волна убийств в арабском секторе.В Кфар Рама, Галилея, в собственной машине застрелена 35-летняя арабская женщина.Жители деревни утверждают, что два месяца назад женщина жаловалась в полицию на то, что ее жизни угрожают. Подозреваемые были арестованы и допрошены - но, в конце концов отпущены.На прошлой неделе была расстреляна 30-летняя Сихам Збарга, активистка борьбы за права женщин. Сихам была убита в своей квартире.