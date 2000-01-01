В Газе взорвался центр Бригад Изз ад-Дин аль-Касам
Источники в Газе сообщают о взрыве на территории Бригад Изз ад-Дин аль-Касам.
По первоначальной информации речь идет о “рабочем инциденте” - взрыве самодельного взрывного устройства или фугаса. По другой версии, взорвалась ракета, которую пытались выпустить по израильской территории.
Ашраф аль-Кудра, пресс-представитель министерства здравоохранения Газы подтвердил сообщения о взрыве. Он сообщил о том, что в результате взрыва ранены несколько человек. Взрыв произошел в Тель ас-Султан, к западу от Рафиаха.