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В Газе взорвался центр Бригад Изз ад-Дин аль-Касам 03.04 12:04   MIGnews.com

В Газе взорвался центр Бригад Изз ад-Дин аль-Касам

Источники в Газе сообщают о взрыве на территории Бригад Изз ад-Дин аль-Касам.

По первоначальной информации речь идет о “рабочем инциденте” - взрыве самодельного взрывного устройства или фугаса. По другой версии, взорвалась ракета, которую пытались выпустить по израильской территории.

Ашраф аль-Кудра, пресс-представитель министерства здравоохранения Газы подтвердил сообщения о взрыве. Он сообщил о том, что в результате взрыва ранены несколько человек. Взрыв произошел в Тель ас-Султан, к западу от Рафиаха.
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