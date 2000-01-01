03.04 11:50 MIGnews.com
Взрыв к югу от Газы: ранены 3 палестинца
Согласно сообщениям палестинцев, 3 палестинца получили ранения в понедельник утром, 3 апреля, во время взрыва на позиции боевиков террористической группировки ХАМАС в южной части сектора Газа.
Взрывы произошли в южном городе сектора Газа в Рафахе, расположенном недалеко от границы с Египтом. Источник взрыва на данный момент остается неизвестным.
Сообщения о взрыве поступили на следующий день после того, как Египет, согласно сообщениям, уничтожил два трансграничных туннеля между Синайским полуостровом и сектором Газа.
Детали происшествия уточняются.
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