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Взрыв к югу от Газы: ранены 3 палестинца 03.04 11:50   MIGnews.com

Взрыв к югу от Газы: ранены 3 палестинца

Согласно сообщениям палестинцев, 3 палестинца получили ранения в понедельник утром, 3 апреля, во время взрыва на позиции боевиков террористической группировки ХАМАС в южной части сектора Газа.

Взрывы произошли в южном городе сектора Газа в Рафахе, расположенном недалеко от границы с Египтом. Источник взрыва на данный момент остается неизвестным.

Сообщения о взрыве поступили на следующий день после того, как Египет, согласно сообщениям, уничтожил два трансграничных туннеля между Синайским полуостровом и сектором Газа.

Детали происшествия уточняются.
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