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Коронавирус в России – уже шесть подтвержденных случаев | Фото:03.03 14:10   MIGnews.com

Коронавирус в России – уже шесть подтвержденных случаев

В Российской Федерации подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Речь идет о двух гражданах Китая, которых выписали после выздоровления в середине февраля. Еще три случая заражения – у россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. Пациентов разместили на карантин в Казане.

2 марта стало известно о еще одном случае. Зараженным оказался россиянин, который вернулся из Италии.

"Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", – сказано в сообщении.


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