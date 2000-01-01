Коронавирус в России – уже шесть подтвержденных случаев

Речь идет о двух гражданах Китая, которых выписали после выздоровления в середине февраля. Еще три случая заражения – у россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. Пациентов разместили на карантин в Казане.
2 марта стало известно о еще одном случае. Зараженным оказался россиянин, который вернулся из Италии.
"Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", – сказано в сообщении.