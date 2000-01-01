Турция объявила войну Асаду

Для нанесения удара по поддерживаемым Россией сирийским правительственным силам Турция развернула множество беспилотников, что, по словам высокопоставленного чиновника, было военной новинкой, продемонстрировавшей технологическое преимущество Анкары на поле боя.
Возмездие за убийство 33 турецких солдат сирийскими войсками привело к скоординированным действиям с использованием беспрецедентного количества беспилотников, заявил турецкий высокопоставленный чиновник, непосредственно осведомленный о политике президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии. По словам чиновника, это был первый случай, когда страна вела боевые действия в воздушном пространстве на такой большой территории, используя большое количество беспилотников. Об этом сообщает National Post.
Турецкие военные заявили, что серия ударов при помощи десятков беспилотных летательных аппаратов была произведена по сирийским военным базам и химическим складам. Также турецкими войсками были обнаружены и уничтожены сирийские системы противоракетной обороны, что ставит под вопрос эффективность оборудования российского производства, предназначенного для предотвращения подобных воздушных атак.
"Ранее подобное публично регистрировалось только Израилем", - заявил директор Программы по экстремизму и противодействию терроризму в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, Турция ведет "воздушную кампанию, полностью осуществляемую вооруженными беспилотниками, поддерживаемыми тяжелой ракетной артиллерией".