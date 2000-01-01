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`Выбили зубы`: в Бразилии избили еврея из-за кипы | Фото:03.03 21:31   MIGnews.com

"Выбили зубы": в Бразилии избили еврея из-за кипы

Трое неизвестных атаковали еврея, который шел по Ягуариуне, городе в Бразилии, в кипе, сообщает Аруц Шева. Во время избиения нападавшие выкрикивали антисемитские оскорбления.

Инцидент произошел в Ягуариуне, городе с населением 50 000 человек, расположенном на юге страны. Преступники схватили 57-летнего мужчину, выбили ему зубы и порвали его кипу с помощью карманного ножа. Потерепевший заявил, что они его не пытались ограбить.

"Все было очень быстро", - рассказал мужчина бразильским СМИ. "Когда я увидел их, один уже преградил мне дорогу. Он схватил меня за шею. Один ударил меня в пах. Когда я наклонился от боли, он ударил меня по лицу снизу вверх, сломав мне зубной протез и зубы."

Пострадавший принял иудаизм 30 лет назад, и заявил, что никогда не страдал от антисемитизма в других странах, в которых он жил, включая Германию и Нидерланды.

"Они сказали, что Гитлер должен был убить больше евреев", - вспомнил мужчина. "Моя кипа упала на землю. Он сказал, что в следующий раз, когда они найдут меня, будет хуже. Я остался лежать на полу, истекая кровью."


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