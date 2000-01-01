Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Коронавирус во Франции: распродан роман `Чума` Камю | Фото:04.03 06:27   MIGnews.com

Коронавирус во Франции: распродан роман "Чума" Камю

В первые восемь недель 2020 года французы стремительно раскупали роман "Чума" лауреата Нобелевской премии по литературе Альбера Камю, сообщает статистический портал Edistat.

Спрос на произведение французского философа вырос почти в четыре раза с прошлого года - только за последнюю неделю книга разлетелась с прилавков в количество 1,7 тысяч экземпляров. За аналогичный период 2019 года – всего 450.

Роман рассказывает о вымышленной истории эпидемии чумы, которая произошла в алжирском городе Оран. Жители города всеми способами пытаются избежать заражения. Главный герой книги - доктор Бернар Риэ.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:40
Гаарец: Кахоль Лаван готовится к расколу
05:22
Двое членов российской команды по велогонкам больны COVID 19
04:12
Песня для нового фильма о Бонде возглавила британский чарт
03:42
Известный актер обвинен в изнасиловании несовершеннолетней
02:33
Коронавирус в Италии: появились обнадеживающие данные
01:15
Антонио Бандерас снимется в фильме по видеоигре
00:22
Фанаты призывают перенести премьеру новой части "Бондианы"  
23:17
Папу Римского проверили на коронавирус
22:22
Маколей Калкин получил роль в популярном сериале
21:47
Правые и "Ликуд" возвращают места
21:31
"Выбили зубы": в Бразилии избили еврея из-за кипы
21:15
Генерал-майор ЦАХАЛа на карантине после поездки в Италию
20:49
Изменение в результатах: правые и "Ликуд" теряют место
20:33
Лапид: мы не будем заседать под Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus