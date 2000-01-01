04.03 06:27 MIGnews.com

Коронавирус во Франции: распродан роман "Чума" Камю

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В первые восемь недель 2020 года французы стремительно раскупали роман "Чума" лауреата Нобелевской премии по литературе Альбера Камю, сообщает статистический портал Edistat.Спрос на произведение французского философа вырос почти в четыре раза с прошлого года - только за последнюю неделю книга разлетелась с прилавков в количество 1,7 тысяч экземпляров. За аналогичный период 2019 года – всего 450.Роман рассказывает о вымышленной истории эпидемии чумы, которая произошла в алжирском городе Оран. Жители города всеми способами пытаются избежать заражения. Главный герой книги - доктор Бернар Риэ.