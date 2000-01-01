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В Бейт-Шемеш змея напала на 15-летнего подростка | Фото:03.03 17:13   MIGnews.com

В Бейт-Шемеш змея напала на 15-летнего подростка

15-летнего мальчика укусила змея на бульваре Нахар Хайарден в Бейт-Шемеш. Его состояние определяется как от умеренного до серьезного.

Медики MDA и United Hatzalah оказали мальчику первую медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Hadassah Ein Kerem.

Медики MDA Шломо Тедги и Авраам Мириам рассказали о случившемся: "Когда мы приехали, мы увидели мальчика в сознании, страдающего от симптомов, характерных для укусов змей. Нам сказали, что, когда он шел по улице с другим мальчиком, змея выскочила из кустов укусила его. Мы оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в стабильном состоянии в больницу."


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