03.03 16:45 MIGnews.com

Американские граждане могут попасть под карантин в Израиле

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Консультант Министерства здравоохранения Израиля заявил, что страна рассматривает вопрос о том, чтобы поместить всех американских граждан, которые едут в Израиль, под 14-дневный карантин.В интервью радиостанции "Кан" доктор Тал Брош, глава отдела инфекционных заболеваний в Ассуте Ашдоде, сказал, что такой карантин "обсуждается" среди чиновников."Я бы порекомендовал это сделать, но давайте сначала закончим обсуждение", - добавил Брош.Тем не менее, представитель Министерства здравоохранения опроверг это сообщение и сообщил The Jerusalem Post, что вопрос о помещении американских туристов на карантин "в настоящее время не включен в повестку дня".По словам Броша, несмотря на то, что Соединенные Штаты являются большой и очень организованной страной, в Америке наблюдается быстрое распространение коронавируса, включая несколько тяжелых случаев и даже смерть.До настоящего времени шесть человек умерли от нового коронавируса в штате Вашингтон, и по крайней мере 100 человек по всей стране дали положительный результат на вирус.Чиновник также отметил, что израильтянам нечего бояться, так как страна делает "больше, чем просто много" и призвал не стесняться закрытию границ.В Израиле на сегодняшний день зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом. Министерство здравоохранения распространило информацию об их местонахождении. На сегодняшний день более 5000 израильтян находятся на карантине.