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Американские граждане могут попасть под карантин в Израиле | Фото:03.03 16:45   MIGnews.com

Американские граждане могут попасть под карантин в Израиле

Консультант Министерства здравоохранения Израиля заявил, что страна рассматривает вопрос о том, чтобы поместить всех американских граждан, которые едут в Израиль, под 14-дневный карантин.

В интервью радиостанции "Кан" доктор Тал Брош, глава отдела инфекционных заболеваний в Ассуте Ашдоде, сказал, что такой карантин "обсуждается" среди чиновников.
 
"Я бы порекомендовал это сделать, но давайте сначала закончим обсуждение", - добавил Брош.

Тем не менее, представитель Министерства здравоохранения опроверг это сообщение и сообщил The Jerusalem Post, что вопрос о помещении американских туристов на карантин "в настоящее время не включен в повестку дня".

По словам Броша, несмотря на то, что Соединенные Штаты являются большой и очень организованной страной, в Америке наблюдается быстрое распространение коронавируса, включая несколько тяжелых случаев и даже смерть.

До настоящего времени шесть человек умерли от нового коронавируса в штате Вашингтон, и по крайней мере 100 человек по всей стране дали положительный результат на вирус.

Чиновник также отметил, что израильтянам нечего бояться, так как страна делает "больше, чем просто много" и призвал не стесняться закрытию границ.

В Израиле на сегодняшний день зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом. Министерство здравоохранения распространило информацию об их местонахождении. На сегодняшний день более 5000 израильтян находятся на карантине.


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