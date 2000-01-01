03.03 16:01 MIGnews.com

El Al отменила рейсы на Кипр из-за коронавируса

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Авиакомпания El Al отменила рейсы на Кипр на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Аруц Шева. Рейсы на Кипр будут заморожены из-за отсутствия спроса. В то же время компания ослабляет свою политику и разрешает замены авиабилетов."В связи с особыми обстоятельствами, вызванными вспышкой коронавируса, включая руководящие указания и рекомендации Министерства здравоохранения для населения, мы вынуждены вносить коммерческие корректировки на определенных рейсах, а также предлагать альтернативы на других рейсах. Мы приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства", - написали в компании.В понедельник, 2 марта, авиакомпания объявила об отмене рейсов по популярным направлениям в Европе из-за сокращения количества пассажиров, которые опасаются заражения коронавирусом.Наряду с Италией, El Al также отменила рейсы в некоторые европейские столицы, такие как Лондон в Великобритании, Вена в Австрии, Франкфурт в Германии и Будапешт в Венгрии.Убытки El Al уже достигли более 70 миллионов долларов, в связи с чем компания ожидает помощи правительства.Ранее на этой неделе сотрудники компании собрались на экстренное совещание, следуя указаниям генерального директора Гонена Усишкина для подготовки плана по увольнению около 1 000 из 6 000 сотрудников компании.