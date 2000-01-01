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El Al отменила рейсы на Кипр из-за коронавируса | Фото:03.03 16:01   MIGnews.com

El Al отменила рейсы на Кипр из-за коронавируса

Авиакомпания El Al отменила рейсы на Кипр на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Аруц Шева. Рейсы на Кипр будут заморожены из-за отсутствия спроса. В то же время компания ослабляет свою политику и разрешает замены авиабилетов.

"В связи с особыми обстоятельствами, вызванными вспышкой коронавируса, включая руководящие указания и рекомендации Министерства здравоохранения для населения, мы вынуждены вносить коммерческие корректировки на определенных рейсах, а также предлагать альтернативы на других рейсах. Мы приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства", - написали в компании.

В понедельник, 2 марта, авиакомпания объявила об отмене рейсов по популярным направлениям в Европе из-за сокращения количества пассажиров, которые опасаются заражения коронавирусом.

Наряду с Италией, El Al также отменила рейсы в некоторые европейские столицы, такие как Лондон в Великобритании, Вена в Австрии, Франкфурт в Германии и Будапешт в Венгрии.

Убытки El Al уже достигли более 70 миллионов долларов, в связи с чем компания ожидает помощи правительства.

Ранее на этой неделе сотрудники компании собрались на экстренное совещание, следуя указаниям генерального директора Гонена Усишкина для подготовки плана по увольнению около 1 000 из 6 000 сотрудников компании.


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