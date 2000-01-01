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23 иранских депутата заражены коронавирусом | Фото:03.03 15:13   MIGnews.com

23 иранских депутата заражены коронавирусом

Эпидемия коронавируса в Иране продолжает усиливаться. По сообщениям СМИ, 23 иранских законодателя заражены новым смертельным вирусом, пишет Times of Israel. Депутатам было поручено избегать контактов с общественностью.

Об этом заявил депутат Абдолреза Месри в рамках программы Клуба молодых журналистов иранского государственного телевидения.

Вспышка коронавируса в Иране является самой смертоносной за пределами Китая. В стране зафиксировано свыше 1,5 тыс. случаев заболевания, 66 человек скончались.


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