23 иранских депутата заражены коронавирусом

Эпидемия коронавируса в Иране продолжает усиливаться. По сообщениям СМИ, 23 иранских законодателя заражены новым смертельным вирусом, пишет Times of Israel. Депутатам было поручено избегать контактов с общественностью.
Об этом заявил депутат Абдолреза Месри в рамках программы Клуба молодых журналистов иранского государственного телевидения.
Вспышка коронавируса в Иране является самой смертоносной за пределами Китая. В стране зафиксировано свыше 1,5 тыс. случаев заболевания, 66 человек скончались.