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Эпидемия в Италии: коронавирус пошел на спад | Фото:04.03 02:33   MIGnews.com

Коронавирус в Италии: появились обнадеживающие данные

В Италии впервые за последние недели зафиксировали замедление распространения коронавируса.

По данным la Reppublica, 2 марта было на 270 зараженных меньше, чем за сутки до этого.

По официальным данным, из больниц за два дня были выписаны 66 пациентов, а всего выздоровели 149 человек.

По последним данным, в Италии официально подтверждено 2036 случаев заражения и 52 летальных исхода среди людей пожилого возраста.

Власти надеются, что предстоящие несколько дней помогут определить, помогают ли правительственные меры по борьбе с распространением коронавируса.


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