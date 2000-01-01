04.03 02:33 MIGnews.com

Коронавирус в Италии: появились обнадеживающие данные

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В Италии впервые за последние недели зафиксировали замедление распространения коронавируса.По данным la Reppublica, 2 марта было на 270 зараженных меньше, чем за сутки до этого.По официальным данным, из больниц за два дня были выписаны 66 пациентов, а всего выздоровели 149 человек.По последним данным, в Италии официально подтверждено 2036 случаев заражения и 52 летальных исхода среди людей пожилого возраста.Власти надеются, что предстоящие несколько дней помогут определить, помогают ли правительственные меры по борьбе с распространением коронавируса.