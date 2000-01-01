Папу Римского проверили на коронавирус

Папу Римского Франциска, страдающего от недомогания, проверили на наличие коронавируса.
По данным Ватикана, тест оказался отрицательным, передает газета Il Messaggero.
Уточняется, что проверка носила сугубо профилактический характер. Анализы у понтифика взяли на фоне распространение COVID-2019 в Италии.
Простуда Папы Римского уже неделю беспокоила весь мир. Понтифик во время встречи с верующими несколько раз прерывал свое выступление из-за сильного кашля. Врачи провели обследование, когда у него повысилась температура.
Поскольку тест не подтвердил заражение коронавирусом, Папа смог продолжить утренние мессы и приемы в доме Святой Марты.