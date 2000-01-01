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Иран: к борьбе с коронавирусом подключаются военные | Фото:03.03 17:05   MIGnews.com

Иран: к борьбе с коронавирусом подключаются военные

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал вооруженным силам помогать Министерству здравоохранения в борьбе с распространением коронавируса.

Соответствующее решение связано с тем, что в Исламской республике – самый высокий показатель смертности от COVID-19 за пределами Китая, передает AP.

"Все, что помогает здоровью общества и предотвращает распространение болезни – хорошо, а то, что помогает распространять ее, – это грех", – сказал Хаменеи.

По данным Mehr, "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) создал полевой госпиталь в Куме для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Отметим, две недели назад о привлечении военных также говорил президент Ирана Хасан Рухани, уточнив, что Тегеран идет на такие меры для минимизации потерь.

"Мы хотим установить контроль над заболеванием в кратчайшие сроки с наименьшими возможными потерями", — утверждал он, однако с того момента ситуация в стране ухудшилась.

По последним данным, в Иране зафиксированы 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, число жертв – 66.


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