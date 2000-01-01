03.03 17:05 MIGnews.com
Иран: к борьбе с коронавирусом подключаются военные
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал вооруженным силам помогать Министерству здравоохранения в борьбе с распространением коронавируса.
Соответствующее решение связано с тем, что в Исламской республике – самый высокий показатель смертности от COVID-19 за пределами Китая, передает AP.
"Все, что помогает здоровью общества и предотвращает распространение болезни – хорошо, а то, что помогает распространять ее, – это грех", – сказал Хаменеи.
По данным Mehr, "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) создал полевой госпиталь в Куме для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.
Отметим, две недели назад о привлечении военных также говорил президент Ирана Хасан Рухани, уточнив, что Тегеран идет на такие меры для минимизации потерь.
"Мы хотим установить контроль над заболеванием в кратчайшие сроки с наименьшими возможными потерями", — утверждал он, однако с того момента ситуация в стране ухудшилась.
По последним данным, в Иране зафиксированы 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, число жертв – 66.
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