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Турки сбили самолет режима Асада: противоречивые данные | Фото:03.03 15:30   MIGnews.com

Турки сбили самолет режима Асада: противоречивые данные

Во вторник, 3 марта, турецкие военные сбили над сирийской провинцией Идлиб учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros режима Башара Асада.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции.

По данным ведомства, операция "Весенний щит" в Сирии успешно продолжается. Тем временем государственное информационное агентство SANA опровергает информацию турков, заявляя, что это силы Асада на самом деле сбили над Идлибом турецкий беспилотник.



На данный момент неясно, кто из сторон прав. Турция начала военное наступление на северо-западе Сирии на прошлой неделе, чтобы оттеснить силы Асада.


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