Южная Корея объявила войну коронавирусу

Южная Корея начала войну против смертоносного коронавируса, жертвами которого стали 28 граждан.
Такое заявление 3 марта сделал президент Мун Чжэ Ин на заседании правительства, передает Yonhap.
Южнокорейсикй лидер потребовал от всех министерств и правительственных агентств круглосуточно быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.
"Кризис в Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто достиг своего пика. Вся страна вступила в войну с инфекционным заболеванием", — подчеркнул Мун Чжэ Ин.
Президент Южной Кореи добавил, что на неотложные меры по борьбе с коронавирусом будет направлено 30 триллионов вон (25 млн долларов). Мун Чжэ Ин принес свои извинения перед гражданами за неспособность в короткие сроки обеспечить население медицинскими масками и пообещал решить эту проблему.