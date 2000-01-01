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Южная Корея объявила войну коронавирусу | Фото:03.03 10:56   MIGnews.com

Южная Корея объявила войну коронавирусу

Южная Корея начала войну против смертоносного коронавируса, жертвами которого стали 28 граждан.

Такое заявление 3 марта сделал президент Мун Чжэ Ин на заседании правительства, передает Yonhap.

Южнокорейсикй лидер потребовал от всех министерств и правительственных агентств круглосуточно быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

"Кризис в Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто достиг своего пика. Вся страна вступила в войну с инфекционным заболеванием", — подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи добавил, что на неотложные меры по борьбе с коронавирусом будет направлено 30 триллионов вон (25 млн долларов). Мун Чжэ Ин принес свои извинения перед гражданами за неспособность в короткие сроки обеспечить население медицинскими масками и пообещал решить эту проблему.


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