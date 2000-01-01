04.03 07:12 MIGnews.com

Во Франкфурте задержан один из главных исламистов

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Немецкие правоохранительные органы задержали одного из лидеров немецких исламистов.Со ссылкой на собственные источники издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что 28-летний житель Гессена был задержан в аэропорту Франкфурта-на-Майне в пятницу, 2 марта, при попытке вылететь в Стамбул.Следователи подозревают его в соучастии в совершении тяжкого преступления, представляющего угрозу госбезопасности.Задержанный долгое время считался правой рукой салафита Ибрагима Абу Наги, известного своей акцией "Читай!", в ходе которой раздавал в германских городах Коран на безвозмездном основании.После этого арестованный провел аналогичное мероприятие под названием "Мы любим Мухаммеда".