Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Во Франкфурте задержан один из главных исламистов | Фото: Pixabay04.03 07:12   MIGnews.com

Во Франкфурте задержан один из главных исламистов

Немецкие правоохранительные органы задержали одного из лидеров немецких исламистов.

Со ссылкой на собственные источники издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что 28-летний житель Гессена был задержан в аэропорту Франкфурта-на-Майне в пятницу, 2 марта, при попытке вылететь в Стамбул.

Следователи подозревают его в соучастии в совершении тяжкого преступления, представляющего угрозу госбезопасности.

Задержанный долгое время считался правой рукой салафита Ибрагима Абу Наги, известного своей акцией "Читай!", в ходе которой раздавал в германских городах Коран на безвозмездном основании.

После этого арестованный провел аналогичное мероприятие под названием "Мы любим Мухаммеда".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:40
Видео: момент автомобильной атаки в Акко
12:30
Атака в Акко: ранены полицейский МАГАВа и два солдата
12:16
Лапид: вернуть закон о равноправном распределении бремени
11:59
Борис Гребенщиков попал в реанимацию
11:51
Израиль 2028: коррупция, проблемы с арабами, правые у руля
11:05
Китай построит ядерный авианосец
10:46
Помощник Джереми Корбина обвинял Израиль в геноциде
10:08
Сауды поддерживают "законные права" палестинцев
10:05
"На Бальфур сидит криминальный клан"
09:55
Премьер может разрешить коалиционный кризис за полтора часа
09:08
Яалон порхает ниже избирательного барьера
09:06
Через две недели после атаки: еще одна бомба у границы Газы
08:53
Попытка помешать переезду посольства Гватемалы провалилась
08:14
Нетаниягу: досрочных выборов не будет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus