Во Франкфурте задержан один из главных исламистов

Немецкие правоохранительные органы задержали одного из лидеров немецких исламистов.
Со ссылкой на собственные источники издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что 28-летний житель Гессена был задержан в аэропорту Франкфурта-на-Майне в пятницу, 2 марта, при попытке вылететь в Стамбул.
Следователи подозревают его в соучастии в совершении тяжкого преступления, представляющего угрозу госбезопасности.
Задержанный долгое время считался правой рукой салафита Ибрагима Абу Наги, известного своей акцией "Читай!", в ходе которой раздавал в германских городах Коран на безвозмездном основании.
После этого арестованный провел аналогичное мероприятие под названием "Мы любим Мухаммеда".