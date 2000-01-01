В Саудии пройдет первый в истории женский марафон

Руководство Саудовской Аравии продолжает интегрировать женщин в общество. И с этой целью в Мекке решили провести первый в истории королевства марафон исключительно для представительниц прекрасного пола.
Мероприятие состоится в клубе "Аль-Вахда" в апреле этого года.
"Мы постараемся сделать все, чтобы в первом марафоне участвовали как можно больше женщин. Это огромная ответственность быть в числе организаторов подобного события", — заявил президент клуба Ахмед Тейиба.
В соревнованиях смогут принять только совершеннолетние женщины, а всех призеров ждут приятные награды.