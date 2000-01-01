03.03 21:55 MIGnews.com

Хуситы признались, что их готовит "Хизбалла"

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У арабской коалиции появились доказательства того, что ливанская "Хизбалла" тренирует и обучает перед боем йеменских повстанцев-хуситов.Как сообщает "Аль-Арабия", на этой неделе управляемый йеменской армией медиа-центр обнародовал видеоролик, на котором два взятых в плен мятежника в подробностях описали весь путь становления на дорогу государственного переворота в Йемене, начиная с того момента, как были завербованы.Один из них, представившийся Закарией Авадом, сказал, что два месяца назад проходил военную подготовку в районе Сахаваба, неподалеку от Саны. По его словам, подготовка включала также и идеологические семинары, которые вели специалисты из "Хизбаллы".Второй военнопленный, Абдулла аль-Асати, утверждает, что хуситы его обманули – обещали, что он будет сражаться на свою страну, а сами провели уже упомянутые семинары и через несколько дней бросили на фронт. Аль-Асати также подтверждает, что курсы вели члены "Хизбаллы".Он признает, что их дурачили и призывает всех не верить хуситам.