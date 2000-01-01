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Ливан: со `шпиона Моссада` сняты все обвинения 03.03 20:46   MIGnews.com

Ливан: со "шпиона Моссада" сняты все обвинения

С ливанского актера Зияда Итани были сняты все обвинения в шпионаже в пользу Израиля, которые ему предъявлялись ранее, сообщил министр внутренних дел Мухад аль-Машнук в своем Twitter.

Напомним, Итани, популярный писатель, театральный актер и стенд-ап комик, был задержан в ноябре по подозрению в сотрудничестве с Моссадом. Доказательства его вины собирались в результате "нескольких месяцев слежки, наблюдений и расследований как на территории, так и за пределами Ливана". Тогда же нашли и "агента", который завербовал Итани - им якобы оказалась израильская актриса Галь Гадот.

Теперь же, как сообщают местные СМИ, когда имя актера было очищено, спецслужбы завели расследование на другого ливанца – майора Сусана Хаджа Хобейче, который, как сообщается, сфабриковал доказательства для ареста актера.

Последний в прошлом возглавлял государственное бюро по борьбе с киберпреступностью и интеллектуальной собственностью. Чтобы оклеветать Зияда Итани он нанял хакера, который создал в соцсетях страницы (одна из которых была от имени Итани) и вел между ними компрометирующие беседы.

Якобы таким образом Сусан Хобейче хотел отомстить за то, что в прошлом Итани опубликовал скриншот, где майор поставил "лайк" некоему компрометирующему "твиту".

В результате хакер оказался информатором службы внутренней безопасности Ливана.
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