03.03 12:24 MIGnews.com

Британец планировал устроить теракт на концерте Бибера

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Житель Великобритании Ллойд Гантон был приговорен к пожизненному заключению за подготовку теракта на концерте американского исполнителя Джастина Бибера.Об этом сообщает издание The Guardian.Отмечается, что 17-летний юноша планировал въехать в толпу поклонников певца на автомобиле во время концерта Бибера в Кардиффе.Кроме того, после наезда подозреваемый намерен был продолжать убивать окружающих молотком и ножом.Он создал несколько видеообращений, в одном из которых он называет себя солдатом "Исламского Государства" и заявляет, что "атаковал Кардифф в отместку за бомбардировки в Сирии и Ираке".В суде Гантон отрицал свою вину, уверяя, что интересовался насилием и ISIS по глупости, не планировал настоящий теракт, не верит в Аллаха, не имеет дома Корана и ест свинину.Ллойд Гантон имеет право подать прошение о досрочном освобождении через 11 лет.