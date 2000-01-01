Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Госдеп: РФ – крупнейший потребитель афганских наркотиков | Фото: Thinkstock03.03 11:11   MIGnews.com

Госдеп: РФ – крупнейший потребитель афганских наркотиков

Россия остается одним из крупнейших направлений, куда через страны Средней Азии поступают афганские опиаты с 2011 года. Об этом говорится в докладе "Международные стратегии по контролю за оборотом наркотиков" Госдепа США.

По оценкам ООН, которые приводит Госдеп США в своем докладе, ежегодно в России потребляют примерно 70-75 тонн героина.

В докладе отмечается, что "другие незаконные наркотические вещества, такие как кокаин, обычно поставляются через порты Санкт-Петербурга и Черного моря курьерами из стран Южной Америки и стран Карибского бассейна".

Авторы доклада отмечают, что по разным источникам, число жителей России, употребляющих наркотики, варьируется от 7,3 миллионов человек до 8,5 миллионов человек. При этом количество смертей, связанных с употреблением наркотических веществ среди людей в возрасте от 18 до 34 лет снизилось на 30% – с 130 тысяч в 2000 году до 92 тысяч в 2014 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:20
Аннексию Маале-Адумим отложили по просьбе Нетаниягу
10:56
WBC дисквалифицировал и оштрафовал Поветкина
10:48
Игра престола: В США найден "настоящий король Англии"
10:19
Неоплачиваемый труд женщин оценили в 13% мирового ВВП
09:58
Дома еврейских террористов пока что сносить не будут
09:49
ХАМАС угрожает: ракета против ракеты
09:23
Щаранский вступился за Трампа: он не виноват в антисемитизме
08:49
Авиация США ликвидировала заместителя главаря "Аль-Каиды"
08:16
Полковник Дан Голдфус - новый командир бригады "Нахаль"
08:13
Яхимович: я ничего не обещала Кабелю
08:08
В Израиле введен банковский паспорт
07:49
Франция. 7 лет за попытку зарубить еврея мачете
07:29
Израиль повторно не дал визу директору Human Rights Watch
07:13
Министр МВД США приехал на работу на коне
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus