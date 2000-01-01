03.03 11:11 MIGnews.com

Госдеп: РФ – крупнейший потребитель афганских наркотиков

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Россия остается одним из крупнейших направлений, куда через страны Средней Азии поступают афганские опиаты с 2011 года. Об этом говорится в докладе "Международные стратегии по контролю за оборотом наркотиков" Госдепа США.По оценкам ООН, которые приводит Госдеп США в своем докладе, ежегодно в России потребляют примерно 70-75 тонн героина.В докладе отмечается, что "другие незаконные наркотические вещества, такие как кокаин, обычно поставляются через порты Санкт-Петербурга и Черного моря курьерами из стран Южной Америки и стран Карибского бассейна".Авторы доклада отмечают, что по разным источникам, число жителей России, употребляющих наркотики, варьируется от 7,3 миллионов человек до 8,5 миллионов человек. При этом количество смертей, связанных с употреблением наркотических веществ среди людей в возрасте от 18 до 34 лет снизилось на 30% – с 130 тысяч в 2000 году до 92 тысяч в 2014 году.