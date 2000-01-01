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Авиация США ликвидировала заместителя главаря `Аль-Каиды` 03.03 08:49   MIGnews.com

Авиация США ликвидировала заместителя главаря "Аль-Каиды"

Представители террористической организации "Аль-Каида" подтверждают сообщения о ликвидации Абдуллы Мохаммеда Абдулрахмана - заместителя своего главы, известного под именем Абу аль-Хайр аль-Масри. Он был убит в результате авиаудара, нанесенного беспилотником американских ВВС в северо-западной сирийской провинции Идлиб на прошедших выходных.

Как сообщает Associated Press, заместитель лидера организации Аймана аль-Завахри является высокопоставленным представителем "Аль-Каиды" в Сирии, где он координировал ее совместную деятельность с другими радикальными группировками и, согласно американским разведданным, играл основополагающую роль в разработке общих террористических атак.




Убийство аль-Масри может оказаться серьезным ударом для террористической группировки. На данный момент нет информации о том, кто заменит убитого лидера.

Как сообщили в совместном заявлении филиалов "Аль-Каиды" в Йемене и Северной Африке, аль-Масри был убит в результате "удара крестоносцев", который они назвали "еще одним преступлением Америки и ее альянса крестоносцев". Боевики высоко оценили вклад Абу аль-Хайра аль-Масри, которого охарактеризовали как героя и мудрого лидера.

В ЦРУ комментировать смерть архитеррориста отказались.
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