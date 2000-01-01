Полковник Дан Голдфус - новый командир бригады "Нахаль"
В четверг, 2 марта, пехотная бригада ЦАХАЛа "Нахаль" обзавелась новым командиром – им стал полковник Дан Голдфус. Он сменит на этом посту полковника Амоса Ха-Коэна, который в январе внезапно подал в отставку "по причинам личного характера".
На церемонии, прошедшей в мемориале бригады в Пардес-Хане, Ха-Коэн назвал свою отставку "концом долго пути, начавшегося 14 лет назад, когда он еще был учеником военной школы-интерната".
"На моем теле остались шрамы от двух полученных мною ранений, я храню память о моих друзьях и товарищах, которые заплатили своими телами и душами за выполнения миссии. Я горжусь своим путем, но сейчас вместе со своей семьей я стою на новом. Я желаю всем удачи, взлетов и достижений", - сказал он.
Как пишет The Times of Israel, в течение семи лет Ха-Коэн служил в спецподразделении "Сайерет Маткаль", после чего перешел на службу в другие элитные подразделения, которые из соображений безопасности не могут быть названы. С 2009 года он занимал ряд руководящих должностей, включая место руководителя штаба экс-руководителя ЦАХАЛа лейтенанта Габи Ашкенази и посланника ЦАХАЛа в корпус морской пехоты США.
В 2014 году участвовал в операции " Нерушимая Скала" в качестве командир бригады "Ха-Гефен".