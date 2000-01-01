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Франция. 7 лет за попытку зарубить еврея мачете | Фото: Thinkstock03.03 07:49   MIGnews.com

Франция. 7 лет за попытку зарубить еврея мачете

Курдский подросток, который в прошлом году попытался зарубить 35-летнего еврея Биньямина Амселема в Марселе, проведет 7 лет во французской тюрьме. Такое решение, как передает агентство Reuters со ссылкой на судебные источники, суд по делам несовершеннолетних принял в четверг, 2 марта.

Во время закрытого судебного заседания 17-летний сторонник "Исламского государства" был признан виновным в покушении на жизнь с террористической подоплекой и в антисемитизме в качестве отягощающего фактора. Имя юного террориста не раскрывается.

За день до вынесения вердикта его обидчику Амсалем сообщил сайту 20 Minutes, что после атаки его жизнь буквально перевернулась. В качестве восстановительной терапии после произошедшего он переехал в столичный регион Иль-де-Франс, и, если прежде в Марселе он никогда не боялся надевать кипу, то теперь "в местах, где он не чувствует себя в безопасности, предпочитает носить шляпу поверх кипы".

Напомним, что 11 января 2016 года террорист – этнический курд из Турции – с криками "Аллах акбар!" атаковал 50-сантиметровым лезвием молодого учителя Биньямина Амселема, который направлялся в синагогу. Получив удар кулаком, он упал на землю и резко передумал. Бросив нож, исламист пытался сбежать с места преступления, однако был арестован полицейскими.

На допросе он рассказал, что вдохновился видеороликами, на которых пропагандисты ISIS рассказывали об "угнетении мусульман" Западом, а также в том, что стыдится того, что не смог убить еврея.

Как пишет AFP, данный процесс стал первым прецедентом в истории Франции, когда несовершеннолетнего судили за попытку совершить теракт, опираясь на джихадизм.
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