04.03 04:28 MIGnews.com

Посетители зоопарка забили до смерти крокодила в Тунисе

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Зоопарк в тунисской столице временно закрыли после того, как посетители избили крокодила до смерти. Зоопарк Belvedere разместил фотографию окровавленной рептилии с брусчаткой и камнем рядом с его головой на своей странице в Facebook.Крокодил умер от внутреннего кровоизлияния, как сообщил муниципалитет Туниса.После произошедшего животных зоопарка будет охранять больше охраны и полиции окружающей среды, говорится в сообщении министерства окружающей среды.В зоопарке уже давно возникли проблемы с поведением посетителей, а также он подвергся критике за состояние животных."Это ужасно. Вы не можете себе представить, как животные страдают от некоторых посетителей", - сообщил агентству AFP ветеринар зоопарка.