Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Посетители зоопарка забили до смерти крокодила в Тунисе | Фото: Thinkstock04.03 04:28   MIGnews.com

Посетители зоопарка забили до смерти крокодила в Тунисе

Зоопарк в тунисской столице временно закрыли после того, как посетители избили крокодила до смерти. Зоопарк Belvedere разместил фотографию окровавленной рептилии с брусчаткой и камнем рядом с его головой на своей странице в Facebook.

Крокодил умер от внутреннего кровоизлияния, как сообщил муниципалитет Туниса.

После произошедшего животных зоопарка будет охранять больше охраны и полиции окружающей среды, говорится в сообщении министерства окружающей среды.

В зоопарке уже давно возникли проблемы с поведением посетителей, а также он подвергся критике за состояние животных.

"Это ужасно. Вы не можете себе представить, как животные страдают от некоторых посетителей", - сообщил агентству AFP ветеринар зоопарка.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:31
Китай: 160 пар развелись, чтобы получить дома от государства
02:51
Энергосберегающие лампы опасны для здоровья
01:30
Шакиру обвинили в плагиате
00:18
Пожилой ирландец переехал в гроб с Wi-Fi и вентиляцией  
23:21
Найдены бактерии старше 4 млрд. лет
22:26
Том Хэнкс подарил журналистам Белого дома кофемашину
21:55
Турция обеспокоена напряжением в отношениях с Германией
21:17
Сирийская оппозиция приняла новые 12 принципов переговоров
20:51
Пентагон подтвердил новую волну авиаударов в Йемене
20:20
В США арестован угрожавший Еврейским общинным центрам
19:53
Дипломаты ЕС намерены "прояснить" Израилю свою позицию
19:19
Пальмира полностью освобождена
18:52
Малайзия отпустила подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама
18:20
Угроза взрыва в мэрии в Германии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus