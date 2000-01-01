Посетители зоопарка забили до смерти крокодила в Тунисе
Зоопарк в тунисской столице временно закрыли после того, как посетители избили крокодила до смерти. Зоопарк Belvedere разместил фотографию окровавленной рептилии с брусчаткой и камнем рядом с его головой на своей странице в Facebook.
Крокодил умер от внутреннего кровоизлияния, как сообщил муниципалитет Туниса.
После произошедшего животных зоопарка будет охранять больше охраны и полиции окружающей среды, говорится в сообщении министерства окружающей среды.
В зоопарке уже давно возникли проблемы с поведением посетителей, а также он подвергся критике за состояние животных.
"Это ужасно. Вы не можете себе представить, как животные страдают от некоторых посетителей", - сообщил агентству AFP ветеринар зоопарка.