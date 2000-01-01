03.03 20:20 MIGnews.com

В США арестован угрожавший Еврейским общинным центрам

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Бывший журналист был арестован из-за представляемой им угрозы еврейским общинным центрам в пятницу, 3 марта.31-летний Хуан Томпсон "якобы вызвал хаос, затратив сотни часов полиции и правоохранительных ресурсов", как заявил комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.Прокуроры Нью-Йорка заявили, что он "преследовал свою бывшую возлюбленную".Житель штата Миссури стоит, якобы, за 8 из около 100 угроз еврейским общинным центрам (ЕОЦ) в этом году.Хуан Томпсон был арестован в пятницу, 3 марта, в Сент-Луисе, штат Миссури, и предстанет перед судом в тот же день.Помимо угроз ЕОЦ в январе и феврале, он также обвиняется третировании по электронной почте Антидиффамационной лиги в Нью-Йорке от имени его бывшей подруги.На следующий день офисы Еврейской группы анти-фанатизма получили телефонный звонок, в котором утверждалось, что внутри здания была заложена бомба.Томпсон обвиняется в кибер-преследованиях его экс-возлюбленной - известной в судебных документах как "жертва-1" – за что ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.Он также утверждал, что угрожал, используя свое собственное реальное имя, в качестве уловки, чтобы она выглядела, как мошенница.7 февраля, он якобы написал письмо в офис ЕОЦ в Манхэттене, написав: "Хуан Томпсон заложил две бомбы в офисе Еврейского центра сегодня".В нескольких твиттах, представленных следователями, Томпсон неоднократно обвинял свою бывшую подругу в том, что это она угрожала от его имени, чтобы его подставить. Он утверждал, что она взломала его учетную запись электронной почты.Он также сделал несколько постов, осуждающие антиеврейские угрозы. Это было якобы частью многомесячной кампании против его бывшего возлюбленной после того, как они расстались в июле 2016 года.