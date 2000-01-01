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Пентагон подтвердил новую волну авиаударов в Йемене | Фото: Thinkstock03.03 20:51   MIGnews.com

Пентагон подтвердил новую волну авиаударов в Йемене

Пентагон подтвердил в пятницу, 3 марта, новую волну авиаударов в Йемене против террористической группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове, но пресс-секретарь опроверг информацию о том, что американские силы принимали участия в наземных боевых действиях или проводили рейды.

"Я знаю, что были сообщения о перестрелках, налетах, но американские силы никак не были вовлечены ни в одну из этих операций", - заявил капитан военно-морского флота Джефф Дэвис, представитель Пентагона, на брифинге, добавив, что с четверга, 2 марта, Соединенные Штаты нанесли около 30 авиаударов по объектам и позициям боевиков группировки.

Соединенные Штаты провели в Йемене рейд против боевиков "Аль-Каиды" в январе, первый в своем роде после инаугурации президента США Дональда Трампа.
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