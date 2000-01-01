03.03 18:52 MIGnews.com

Малайзия отпустила подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама

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Полиция Малайзии в пятницу, 3 марта, освободила северокорейского подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.Ли Чжон Чхоль, который был задержан после убийства Ким Чен Нама 13 февраля, как ожидается, будет доставлен в отделение иммиграционной службы, чтобы его подготовили к депортации в Северную Корею, как сообщают малазийские чиновники.Обвиняемый Ли Чжон Чхоль был освобожден из-за недостатка доказательств.Также напомним, что власти Малайзии предъявили обвинение в убийстве 2 женщинам из Вьетнама и Индонезии. Полиция также установила личности и объявила в розыск 7 других северокорейцев, связанных с убийством.Ранее 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айше и 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуон были задержаны по обвинению в причастности к убийству брата лидера КНДР. В том случае, если суд признает их виновными в убийстве, женщинам грозит смертная казнь. Отмечается, что в суд обвиняемых доставили в наручниках, бронижелетах и под усиленной охраной.Одна из обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама заявила в ходе слушания, что она "невиновна" и утверждала, что думала, что это розыгрыш.Напомним, что Ким Чен Нам, сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был убит 13 февраля в аэропорту нервно-паралитическим агентом VX, классифицированным Организацией Объединенных Наций в качестве оружия массового уничтожения, отмечается в сообщении полиции Малайзии.