Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 03.03 18:52   MIGnews.com

Малайзия отпустила подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама

Полиция Малайзии в пятницу, 3 марта, освободила северокорейского подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ли Чжон Чхоль, который был задержан после убийства Ким Чен Нама 13 февраля, как ожидается, будет доставлен в отделение иммиграционной службы, чтобы его подготовили к депортации в Северную Корею, как сообщают малазийские чиновники.

Обвиняемый Ли Чжон Чхоль был освобожден из-за недостатка доказательств.

Также напомним, что власти Малайзии предъявили обвинение в убийстве 2 женщинам из Вьетнама и Индонезии. Полиция также установила личности и объявила в розыск 7 других северокорейцев, связанных с убийством.

Ранее 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айше и 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуон были задержаны по обвинению в причастности к убийству брата лидера КНДР. В том случае, если суд признает их виновными в убийстве, женщинам грозит смертная казнь. Отмечается, что в суд обвиняемых доставили в наручниках, бронижелетах и под усиленной охраной.

Одна из обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама заявила в ходе слушания, что она "невиновна" и утверждала, что думала, что это розыгрыш.

Напомним, что Ким Чен Нам, сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был убит 13 февраля в аэропорту нервно-паралитическим агентом VX, классифицированным Организацией Объединенных Наций в качестве оружия массового уничтожения, отмечается в сообщении полиции Малайзии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:19
Пальмира полностью освобождена
18:20
Угроза взрыва в мэрии в Германии
16:49
ООН планирует следующий раунд переговоров по Сирии
15:54
Генштаб ВС РФ и НАТО провели переговоры впервые за три года
15:23
В Англии начали продавать "умные презервативы"
14:56
Хиллари Клинтон - метит в мэр Нью-Йорка?
14:33
Пожар в башне Трампа на Манхеттене
13:59
В Австрии вынесли приговор иракцам, изнасиловавшим туристку
13:30
Послезавтра в Израиле могут декриминализировать коноплю
12:53
Боевики ISIS свободно гуляют по Антверпену
12:07
К концу века ислам станет самой популярной религией
11:20
Аннексию Маале-Адумим отложили по просьбе Нетаниягу
11:11
Госдеп: РФ – крупнейший потребитель афганских наркотиков
10:56
WBC дисквалифицировал и оштрафовал Поветкина
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus