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Угроза взрыва в мэрии в Германии | Фото: Thinkstock03.03 18:20   MIGnews.com

Угроза взрыва в мэрии в Германии

Немецкие власти в юго-западной части города Гаггенау эвакуировали мэрию в пятницу, 3 марта, после получения угрозы о бомбе, как сообщил мэр города немецкому телевидению, на следующий день после того, как он отменил мероприятие, на котором должен был выступать министр юстиции Турции.

На вопрос телекомпании N-TV, была ли угроза взрыва связана с отменой выступления турецкого министра, мэр Майкл Пфайфер заявил: "Мы предполагаем такую версию на данный момент, но мы не знаем наверняка. Мы предполагаем, что существует прямая связь".

"Мы не знаем, насколько серьезно мы должны воспринимать эту угрозу", - сказал Пфайфер.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг планировал обратиться к сторонникам президента Турции Тайипа Эрдогана в городе в четверг, 2 марта.
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