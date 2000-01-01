03.03 18:20 MIGnews.com

Угроза взрыва в мэрии в Германии

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Немецкие власти в юго-западной части города Гаггенау эвакуировали мэрию в пятницу, 3 марта, после получения угрозы о бомбе, как сообщил мэр города немецкому телевидению, на следующий день после того, как он отменил мероприятие, на котором должен был выступать министр юстиции Турции.На вопрос телекомпании N-TV, была ли угроза взрыва связана с отменой выступления турецкого министра, мэр Майкл Пфайфер заявил: "Мы предполагаем такую версию на данный момент, но мы не знаем наверняка. Мы предполагаем, что существует прямая связь"."Мы не знаем, насколько серьезно мы должны воспринимать эту угрозу", - сказал Пфайфер.Министр юстиции Турции Бекир Боздаг планировал обратиться к сторонникам президента Турции Тайипа Эрдогана в городе в четверг, 2 марта.