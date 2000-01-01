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Минобороны РФ 03.03 19:19   MIGnews.com

Пальмира полностью освобождена

В российском Генштабе сообщили о том, что Пальмира полностью освобождена. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Сирийские войска овладели высотами к северу и югу от города и наступают на востоке, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, для сохранения исторического наследия, которое не успели уничтожить террористы ИГ, удары в районе исторических памятников древней Пальмиры не наносились.

Более 1 тыс. боевиков были убиты и ранены во время освобождения Пальмиры, уничтожено 19 танков и 37 боевых бронированных машин. Авиация ВКС России совершила за месяц почти 1 тыс. боевых вылетов в Сирии, уничтожив более 2,3 тыс. объектов ИГ.

Напомним, в марте 2016 года войска правительства Сирии при поддержке ВКС России полностью очистили Пальмиру от террористов. Однако в конце года террористам удалось вновь захватить этот город, разрушив еще несколько памятников историко-архитектурного комплекса.

В феврале 2017 года Минобороны РФ опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками памятников Пальмиры. На видеозаписях, сделанных российским беспилотником, видно, что террористы взорвали главные достопримечательности древнего города: процениум — центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры.
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