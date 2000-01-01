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Пожар в башне Трампа на Манхеттене | Фото: Thinkstock03.03 14:33   MIGnews.com

Пожар в башне Трампа на Манхеттене

В одном из номеров международной гостиницы и башни Трампа в Нью-Йорке (Trump International Hotel & Tower) произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщает The New York Post.



Отмечается, что пожар возник на 47-ом этаже здания около 5.20 утра по местному времени. В настоящее время возгорание удалось потушить. По данным издания, один человек пострадал в результате отравления угарным газом. Что могло спровоцировать пожар, не уточняется

Trump International Hotel & Tower — это 5-звездочный отель-небоскреб, располагающийся в нью-йоркском районе Средний Манхэттен.
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