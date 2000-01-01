03.03 13:59 MIGnews.com

В Австрии вынесли приговор иракцам, изнасиловавшим туристку

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Восемь иракских мигрантов проведут от 9 до 13 лет в австрийских тюрьмах за "новогоднее" изнасилование 28-летней гражданки Германии, приехавшей в соседнее государство на праздники. Девятого подозреваемого суд оправдал.Как отмечает "Би-би-си", преступление произошло в ночь на 1 января 2016 года в столице Австрии. Всем осужденным от 22 до 48 лет и пятеро из них получили официальный статус беженца. В страну они попали с мая по декабрь 2015 года.Изнасилованная немецкая туристка получила в качестве компенсации 25 тысяч евро. В прокуратуре утверждают, что она до сих пор не оправилась от посттравматического шока.Отмечается, что в ночь преступления она справляла Новый год с друзьями. Около 2 часов ночи четверо нападавших увезли ее в квартиру в Вене. Там их ждали еще четыре человека. Все вместе они по очереди ее изнасиловали. Женщина была настолько пьяна, что не могла себя защитить, а по утру она обнаружила себя лежащей голой на кровати.Сами мигранты-насильники утверждают, что немка "подавала им знаки внимания", что обвинение отрицает, так как она была в бессознательном состоянии.