03.02 10:11 MIGnews.com

В США арестовали родителей покусанной крысами девочки

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Супругов из штата Арканзас, 19-летнюю Эрику Шрайяк и 18-летнего Чарльза Элиотта осудили на пять лет тюрьмы за то, что они подвергли опасности жизнь своей дочери — новорожденную девочку более ста раз покусали крысы.Об этом в субботу, 3 февраля сообщает Mirror.Инцидент, рассматривавшийся в суде, произошел летом прошлого года, когда пара вместе с дочерью, которой в то время еще не исполнилось и месяца, гостила у друга, в старом доме. В одну из ночей на девочку напали крысы, укусив ее около сотни раз.Утром 14 мая они обнаружили, что одеяло младенца все в крови, а на лице и руках ребенка видны крысиные укусы.По кровавым следам на кроватке полиции удалось установить, что нападение на ребенка совершили именно грызуны.По данным издания, раны оказались такими глубокими, что некоторые из них пришлось зашивать хирургам.Отмечается, что крысам могло потребоваться несколько часов, чтобы искусать ребенка. За это время родители ни разу не проведали девочку, несмотря на ее плач.Молодую пару признали виновной в подвергании опасности жизни несовершеннолетнего и осудили на 5 лет лишения свободы, но их юрист информирует, что молодые родители смогут добиться условно-досрочного освобождения.Шрек и Эллиота признали вменяемыми и способными предстать перед судом, невзирая на психические нарушения и пережитое в детстве половое и физиологическое насилие.После ареста пара призналась в том, что они не один раз употребляли наркотики.Они лишены родительских прав, а их дочь уже передана приемной семье, передает издание.