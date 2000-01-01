03.02 08:08 MIGnews.com

В Алжире мужчина поджог беременную жену

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В алжирском городе Барика 28-летний мужчина поджег свою 23-летнюю беременную жену.Об этом в субботу, 3 февраля сообщает местная газета "Аль-Хобар".По данным издания, молодой человек вылил на свою супругу, находящуюся на девятом месяце беременности, ведро бензина и поджег спичкой. Девушка получила страшные ожоги.Медики уточняют, что состояние женщины стабильно тяжелое и может ухудшиться.Отмечается, что инцидент произошел во время семейной ссоры – жена чем-то сильно разозлила мужа.Полиция арестовала подозреваемого и расследует причины и мотивы преступления.