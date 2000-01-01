Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Алжире мужчина поджог беременную жену | Фото:03.02 08:08   MIGnews.com

В Алжире мужчина поджог беременную жену

В алжирском городе Барика 28-летний мужчина поджег свою 23-летнюю беременную жену.

Об этом в субботу, 3 февраля сообщает местная газета "Аль-Хобар".

По данным издания, молодой человек вылил на свою супругу, находящуюся на девятом месяце беременности, ведро бензина и поджег спичкой. Девушка получила страшные ожоги.

Медики уточняют, что состояние женщины стабильно тяжелое и может ухудшиться.
Отмечается, что инцидент произошел во время семейной ссоры – жена чем-то сильно разозлила мужа.

Полиция арестовала подозреваемого и расследует причины и мотивы преступления.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:09
КНДР заработала $200 миллионов в обход санкций
15:17
Эрдоган: Армия Турции готова штурмовать город Африн
14:44
В Китае прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы
14:13
ПА: Аббас не собирался отказываться от мирного соглашения
13:47
Вайнштейн окончательно исключен из Британской киноакадемии
13:12
"Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживают интересы Израиля"
12:47
Известного швейцарского исламоведа обвинили в изнасилованиях
12:09
Задержаны 5 арабов, причастных к убийству раввина Разиэля
11:44
США запретили экспорт оружия в Южный Судан
11:13
ЦАХАЛ окружил дом, где может находиться Ахмад Насер Джарар
10:44
Токио поддерживает новую ядерную доктрину США
10:11
В США арестовали родителей покусанной крысами девочки
09:45
Тереза Мэй назвала сроки соглашения с ЕС по Brexit
09:15
Либерман намерен значительно улучшить оборону Израиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus