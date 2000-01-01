03.02 08:08 MIGnews.com
В Алжире мужчина поджог беременную жену
В алжирском городе Барика 28-летний мужчина поджег свою 23-летнюю беременную жену.
Об этом в субботу, 3 февраля сообщает местная газета "Аль-Хобар".
По данным издания, молодой человек вылил на свою супругу, находящуюся на девятом месяце беременности, ведро бензина и поджег спичкой. Девушка получила страшные ожоги.
Медики уточняют, что состояние женщины стабильно тяжелое и может ухудшиться.
Отмечается, что инцидент произошел во время семейной ссоры – жена чем-то сильно разозлила мужа.
Полиция арестовала подозреваемого и расследует причины и мотивы преступления.
Поделиться
Все по теме
Комментарии