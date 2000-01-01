Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







youtube 04.02 07:05   MIGnews.com

Пять турецких военных погибли в Африне

Пять турецких военнослужащих погибли во время операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Турции.

"3 февраля 2018 года в рамках операции "Оливковая ветвь" в районе Шейх Хороз на северо-востоке Африна террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК), партии "Демократический союз" (ДС), отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и экстремистской группировки "Исламское Государство" подбили наш танк. Пятеро наших военных, находившихся в танке, погибли в результате этого нападения", - приводит ТАСС текст документа.

В заявлении также сообщается, что за все время проведения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии ВС республики потеряли уже 13 солдат, еще 57 военных получили ранения в боях с курдами. По последним данным Генштаба, турецкие военные "уничтожили не менее 899 террористов из РПК, СНС, ДС и ISIS".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:07
Арестованы 6 арабов за нападение на израильтянина в Абу-Дис
16:50
ПА: мы хотим переговоров, а не диктата
16:23
Жертвы теракта тоже имеют право на голос
15:36
Утверждено предложение Либермана о легализации Хават-Гилад
15:14
Курды обвинили Турцию в причастности к гибели пилота Су-25
15:07
С базы ЦАХАЛа угнали две машины военной полиции
14:54
Орен Хазан: Я не буду молчать
14:19
Роухани назвал США бессовестными лицемерами
13:32
Зигмар Габриэль: Только Германия ответственна за Холокост
13:14
В Анкаре задержали "министра информации" ИГ
13:09
Взрыв в жилом доме в Тель-Авиве  
12:53
В ФРГ узнали как КНДР реализовывает свою ядерную программу
12:31
Arkia объявила о прямых рейсх в Таиланд за 349 долларов
12:02
По делу Битана арестован заместитель мэра Тель-Авива
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus