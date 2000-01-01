04.02 07:05 MIGnews.com

Пять турецких военных погибли в Африне

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Пять турецких военнослужащих погибли во время операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Турции."3 февраля 2018 года в рамках операции "Оливковая ветвь" в районе Шейх Хороз на северо-востоке Африна террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК), партии "Демократический союз" (ДС), отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и экстремистской группировки "Исламское Государство" подбили наш танк. Пятеро наших военных, находившихся в танке, погибли в результате этого нападения", - приводит ТАСС текст документа.В заявлении также сообщается, что за все время проведения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии ВС республики потеряли уже 13 солдат, еще 57 военных получили ранения в боях с курдами. По последним данным Генштаба, турецкие военные "уничтожили не менее 899 террористов из РПК, СНС, ДС и ISIS".